Более 1 000 кемеровских домов смогут получить доступ к газу

Сергей Цивилев в личном Instagram-аккаунте отчитался о ходе газификации в кузбасской столице, которую в регионе поручил провести президент РФ Владимир Путин в рамках проекта "Чистый воздух".

В общей сложности на территории города всем условиям соответствует 1 041 участков с домами. Владельцы половины жилых строений уже выразили желание перейти на экологически чистое топливо.

— Специалисты начали проводить газ с жилого района Ягуновский — два дома по Арктической улице уже перешли на экологичное топливо. На очереди частный сектор в нескольких районах города: Заводском, Рудничном, Кировском, а также в жилом районе Пионер, — указал глава в подписи к публикации.

При этом за подключение к газу, которое потребители организуют за свой счет, деньги смогут вернуть только кузбассовцы, заключившие договор после 21 апреля 2021. Затраты им выплатит газораспределительная организация в случае, если они обратятся в компанию, где согласились выполнить работы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти бесплатно подведут газ к более 10 000 кузбасских участков.