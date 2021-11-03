Более 1 000 кемеровских домов смогут получить доступ к газу

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Власти намерены провести газ к более 1 000 жилым участкам на территории Кемерова. О ходе газификации в городе рассказал губернатор области Сергей Цивилев.

Сергей Цивилев в личном Instagram-аккаунте отчитался о ходе газификации в кузбасской столице, которую в регионе поручил провести президент РФ Владимир Путин в рамках проекта "Чистый воздух".


В общей сложности на территории города всем условиям соответствует 1 041 участков с домами. Владельцы половины жилых строений уже выразили желание перейти на экологически чистое топливо.

— Специалисты начали проводить газ с жилого района Ягуновский — два дома по Арктической улице уже перешли на экологичное топливо. На очереди частный сектор в нескольких районах города: Заводском, Рудничном, Кировском, а также в жилом районе Пионер, — указал глава в подписи к публикации.

При этом за подключение к газу, которое потребители организуют за свой счет, деньги смогут вернуть только кузбассовцы, заключившие договор после 21 апреля 2021. Затраты им выплатит газораспределительная организация в случае, если они обратятся в компанию, где согласились выполнить работы.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что власти бесплатно подведут газ к более 10 000 кузбасских участков.

Фото: Instagram / sergey_tsivilev

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