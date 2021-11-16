Бокс загорелся в отделе с новогодними товарами в кузбасском ТЦ

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Огонь возник в одном из отделов ТЦ, где продавались новогодние товары. На тушение пожара прибыли полицейские.

Серьезные пожар едва не разгорелся в ТЦ Гурьевска. Как оказалось, очаг возгорания располагался в отделе с новогодними товарами. Однако на место происшествия прибыли не пожарные, а наряд бойцов, которые и устранили огонь.

Стражи правопорядка незамедлительно проследовали внутрь помещения, где обнаружили горящим выставочный бокс в отделе новогодних товаров. Не теряя времени, росгвардейцы вынесли на улицу предмет с очагом возгорания, где он был потушен, пояснили в ведомстве.

Оперативные действия позволили предотвратить распространение пламени по всей площади торгового комплекса.

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