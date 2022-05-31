"Боимся": кузбассовцы сняли на камеру бегущую по электрощиткам воду

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Жители многоквартирного дома в Кемеровской области пожаловались на потенциально опасную ситуацию с потопом в подъезде.

Прокопчане, живущие в третьем подъезде дома №38 по улице Гайдара, рассказали, что вода с крыши проникает внутрь здания и доходит до первого этажа. Кузбассовцы заявили, что несколько квартир уже подверглись подтоплению. "Ручьи", стекающие по электрощитовой, вселили в горожан страх короткого замыкания.

– Боимся последствий от длительных дождей, – посетовали прокопчане.

Также кузбассовцы отметили, что аварийная служба называет причиной потопа неудовлетворительное состояние крыши, а управляющая компания – забитую ливневку.


По словам горожан, они отнесли заявление в УК, но, по состоянию на 30 мая, специалисты для составления акта не пришли.

Видео: ВКонтакте / Новости Прокопьевск Киселевск

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