Богатырь из Москвы родился в кемеровской больнице

Очередной богатырь появился на свет в кемеровском роддоме. Крупный малыш получил имя Тимофей. Отмечается, что его мама на время первых в своей жизни родов прибыла из Москвы, где проживает, в родной город – Кемерово.

– Тимофей у нас родился 4 500, 55 сантиметров, богатырь, – рассказали в ГАУЗ "Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А.Атаманова".

Роженица отметила, что выбрала медицинское учреждение по отзывам в Сети.

Также еще один богатырь родился в перинатальном центре 22 февраля. Для семьи из Ленинска-Кузнецкого это уже третий ребенок. Мальчик назван Алексеем, его вес составил 4120 граммов, а рост 55 сантиметров.