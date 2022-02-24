Богатырь из Москвы родился в кемеровской больнице

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Сотрудники Областной детской клинической больницы приняли роды у ребенка, вес которого составил 4 500 граммов. Персонал прозвал новорожденного богатырем. Примечательно, что мама крупного малыша прибыла из Москвы.

Очередной богатырь появился на свет в кемеровском роддоме. Крупный малыш получил имя Тимофей. Отмечается, что его мама на время первых в своей жизни родов прибыла из Москвы, где проживает, в родной город Кемерово.

Тимофей у нас родился 4 500, 55 сантиметров, богатырь, – рассказали в ГАУЗ "Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю.А.Атаманова".

Роженица отметила, что выбрала медицинское учреждение по отзывам в Сети.


Также еще один богатырь родился в перинатальном центре 22 февраля. Для семьи из Ленинска-Кузнецкого это уже третий ребенок. Мальчик назван Алексеем, его вес составил 4120 граммов, а рост 55 сантиметров.

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