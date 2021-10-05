Боец из Кузбасса одержал победу на международном турнире по самбо

Со 2 по 3 октября на территории Казани состоялось соревнование по спортивному и боевому самбо категории "А" на Кубок Президента Республики Татарстан. За звание лучшего борца поборолись более 250 спортсменов из 19 стран со всего мира.

В весовой категории до 98 килограммов победителем стал уроженец шахтерского края МС Джаватханов Абдулхалим. Земляк оттачивал свое мастерство в стенах ГБФСУ "КСШОР Кузбасса №2" под руководством Параскивопуло Игоря и Басиева Таймураза, уточнили в пресс-службе Министерства спорта Кемеровской области.