Бобры создали угрозу подтопления жилых домов и размытия дорог в Кемерове

Работы по расчистке русла ручья Крутой проходили в Рудничном районе Кемерова. Это стало необходимым после образования затора, поскольку живущие неподалеку бобры построили слишком много плотин.

— Как известно, бобровые плотины на ручьях и небольших речках представляют угрозу по скоплению воды, размытию дорог и подтоплению жилых домов, — рассказали в Кемеровской службе спасения.

В результате специалистам пришлось разрушить плотины. После процедуры уровень воды в ручье снизился на целый метр, отметили в службе.