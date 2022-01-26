BMW X5 протаранил легковушку возле областной больницы в Кемерове

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Элитный кроссовер не уступил дорогу иномарке, из-за чего возле кемеровской больницы произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, виновник "влетел жестко" в своего дорожного оппонента.

Накануне вечером около 21:00 по местному времени неподалеку от областной больницы на въезде во двор к дому № 33 по Октябрьскому проспекту столкнулись два автомобиля: BMW X5 и Toyota Chaser.


Информация о ДТП появилась в Сети. По словам свидетелей, немецкий кроссовер "влетел жестко" в бок легкового автомобиля.

По предварительным данным, при возникновении опасности 39-летний водитель BMW X5 не снизил скорость и влетел в Toyota Chaser, – сообщили журналисту AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

В результате инцидента никто не пострадал, однако причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что молодая автоледи спровоцировала массовое ДТП с "КамАЗом" в центре Кемерова.

Фото: Instagram / "Инцидент Кузбасс"

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