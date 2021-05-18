Блондинка на колесах парализовала трамвайное движение в Новокузнецке

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Непредусмотрительная автоледи при попытке переехать через трамвайные пути застряла, чем создала неприятности водителям общественного транспорта.

Происшествие на рельсах, из-за которого движение трамваев оказалось приостановлено, случилось во вторник, 18 мая. В Сети свидетель инцидента разместил фотографии с места события. Из кадров следует, что в Новокузнецке столпилась пробка из общественного транспорта.

– Девушка за рулем ВАЗа решила то ли сократить, то ли что, непонятно, но зачем-то она начала пересекать рельсы. Получилось не очень. Результат – пробка на путях, – говорится в публикации.

Пользователи отметили, что инцидент произошел утром возле Кузнецкого моста – между мостом и железнодорожным виадуком. Вытащить машину блондинки с путей удалось с помощью прибывшей на место спецтехники.

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