Блохи затерроризировали жителей кемеровской многоэтажки

Проживающий по проспекту Ленина 100 в Кемерове мужчина рассказал, что жилой дом оккупировали кровососущие паразиты. По его словам, источник находится в подвале, однако насекомые свободно перемещаются по подъезду.

— Жильцы заносят их домой на одежде. Блоха может являться переносчиком различных заболеваний. Перед подъездом нельзя находиться несколько минут: их на одежде десятки, — пожаловался горожанин на платформе "Кузбасс Онлайн".

Администратор платформы пояснил со ссылкой на УК, что дезинсекция в подвале дома проводится дважды в месяц на основании заключенного между коммунальщиками и спецорганизацией договора.

— Предыдущая обработка подвала была выполнена 05.08.2021, следующая будет произведена в срок до конца текущего месяца, — говорится в ответе.

Отмечается, что вопросы о некачественно выполненных работах можно задать в ГЖИ Кузбасса или в МБУ "Жилкомцентр".