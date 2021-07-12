Блогер из Кемерова стал фигурантом уголовного делопроизводства из-за «негативной оценки» властей

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Житель областного центра Кузбасса, ведущий активистскую деятельность, попал под уголовное преследование по обвинению в возбуждении ненависти к силовикам и государству. Соответствующие правонарушения специалисты усмотрели в его видеоролике в поддержку известного политика-оппозиционера.

Нарушение, инкриминируемое кемеровскому блогеру Михаилу Алферову, предусмотрено ч. 1 ст. 282 УК. По ней же в его отношении было заведено уголовное дело по обвинению в возбуждении ненависти или вражды.


Журналистам «Тайга.инфо» удалось пообщаться с человеком, знакомым с ходом расследования указанного дела. Он же сообщил, что негативная оценка государственного строя, действующего образа правления, судебных и правоохранительных органов были выявлены по итогам экспертной проверки видеоролика кемеровчанина, опубликованного в Сети 19 января, лингвистом Екатериной Некипеловой.

- Предмет негативной оценки — профессиональные характеристики группы лиц по признаку принадлежности к власти, - приводят выдержку из заключения издании.

Соответствующая заключение было дано фразам: «У власти — мрази, подонки»; «путинская кодла»; «государство — сборище уголовников».


Уголовное дело в отношении блогера было возбуждено 1 июля, 5 числа этого же месяца его задержали. В жилище кузбассовца были проведены обыски, из его квартиры изъяты мобильные телефоны. Сейчас же он находится под домашним арестом, который продлится до 1 сентября.

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