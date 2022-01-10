Блогер Илья Варламов внес посещение Кузбасса в планы на 2022 год

Популярный блогер Илья Варламов поделился со своими подписчиками планами на 2022 год. Помимо поездок на Галапагосские острова и в Финляндию, он выразил желание посетить несколько регионов РФ, в число которых вошел Кузбасс.

О датах, на которые придется поездка, Илья Варламов пока ничего не сообщил.

Напомним, что Илья Варламов – популярный travel-блогер, общественный деятель, основатель фондов "Внимание" и "Городские проекты". Ранее он внес Кемерово и Новокузнецк в топ-15 самых "богатых" городов России по количеству выделяемых из бюджета средств на одного гражданина.