Благоустройство 73 кемеровских дворов завершится в 2022 году

На текущий момент в городе Кемерово специалисты проводят ремонт на 31 придомовой территории, а еще в 19 дворах работы по благоустройству завершены. Отмечается, что в рамках проектов, которые утвердили жители, подрядчики обновляют асфальтное покрытие, тротуары и бордюры, приводят в порядок зеленые насаждения и расширяют парковки там, где это необходимо.

В общей сложности в 2022 году в порядок будут приведены 73 двора.

– 95% затрат на ремонт выделяются из федерального, областного и городского бюджетов, оставшиеся 5% оплачивают собственники жилья, – отметил мэр областного центра.

В целом с 2016 года капитально отремонтированы 573 подобных участков.