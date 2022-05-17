Благоустройство 73 кемеровских дворов завершится в 2022 году

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В кузбасской столице специалисты намерены поработать над внешним видом 73 придомовых территорий. Ремонт дворов завершится в текущем году.

На текущий момент в городе Кемерово специалисты проводят ремонт на 31 придомовой территории, а еще в 19 дворах работы по благоустройству завершены. Отмечается, что в рамках проектов, которые утвердили жители, подрядчики обновляют асфальтное покрытие, тротуары и бордюры, приводят в порядок зеленые насаждения и расширяют парковки там, где это необходимо.


В общей сложности в 2022 году в порядок будут приведены 73 двора.

95% затрат на ремонт выделяются из федерального, областного и городского бюджетов, оставшиеся 5% оплачивают собственники жилья, отметил мэр областного центра.

В целом с 2016 года капитально отремонтированы 573 подобных участков.

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