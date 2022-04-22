Бизнесмены в Новокузнецке будут оштрафованы за неправильный стиль вывесок и павильонов

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В южной столице Кузбасса местные власти приняли решение, согласно которому предприниматели будут лишаться денег за нарушение стандартов при оформление вывесок, киосков и павильонов.

Управление архитектуры и градостроительства региона разработало новые методические рекомендации по оформлению фасадов, зданий, киосков и павильонов, на которые отныне придется равняться всем бизнесменам. В случае непослушания нарушителям грозит предупреждение, за которым последует административный штраф:

  • для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;
  • для должностных лиц – от 10 тыс. до 20 тыс.;
  • для юридических лиц – от 15 тыс. до 30 тыс руб.

В своем Telegram-канале мэр Новокузнецка отметил, что все вывески, фасады и прочие объекты должны соответствовать современному городскому облику и быть в едином стиле.

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