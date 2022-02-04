Бизнесмены намерены построить жилой комплекс и гостиницу у новокузнецкого аэропорта

Для развития новокузнецкого аэропорта местные предприниматели предложили построить новый комплекс с разными инфраструктурными объектами, а именно: сделать современный терминал международного уровня, возвести гостиницу и жилые кварталы для сотрудников воздушной гавани.

Отмечается, что все обновления на объекте должны завершиться уже в 2023 году до того, как в город прибудет делегация международных соревнований "Дети Азии".

Также, по словам градоначальника южной столицы, в планах построить и провести реконструкцию взлетно-посадочных полос, поскольку в правительстве намерены увеличить количество рейсов.