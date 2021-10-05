Бизнесмен выставил на продажу бар и ресторан возле кемеровской мэрии

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Собственник двух точек общепита в кузбасской столице решил расстаться с недвижимостью, расположеной неподалеку от места работы местных властей, за 44 миллиона рублей.

На сайте объявлений появилось предложение о продаже двух помещений свободного назначения. Автор объявления отметил, что они расположены в "очень шикарном месте" в центре города Кемерово. Общая стоимость недвижимости достигает порядка 44 миллионов рублей.


Отмечается, что на одной торговой площади ранее был ресторан стрит-фуда, а во втором располагался бар.

Культурно-деловой центр города, в шаговой доступности Элитные бутики брендовой одежды,обуви,аксессуаров, указал автор.

Кроме того он подчеркнул, что в шаговой доступности расположено здание Администрации Кемеровской области, а также гостиница "Кузбасс" и др. крупные культурные объекты.


Площадь одного из помещений составляет 120 кв. м, а второго достигает 126 кв. м. Свои владения собственник оценил в 179 000 рублей за кв.м или в 44,03 млн рублей.

Фото: Avito

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