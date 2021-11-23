Бизнесмен попал под суд за миллионный долг в кузбасской бане

Приставы принудили собственника банно-оздоровительного комплекса в городе Осинники рассчитаться со своими подчиненными, которым он задолжал крупную сумму денежных средств.
– 21 сотрудник не получил в установленный срок заработную плату, общая сумма задолженности банного комплекса по заработной плате составила 1,2 млн руб. Работники обратились в суд, – прокомментировали в УФССП.
Суд удовлетворил иск о выплате зарплат. Однако добровольно выплатить деньги работникам бани хозяева отказались. В результате приставы стали взыскивать ценные бумаги с банковских счетов и запретили регистрировать машины. Как итог: заявители получили положенную плату.
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