Бизнесмен попал под суд за миллионный долг в кузбасской бане

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Владелец банного комплекса в Кемеровской области задолжал своим сотрудникам крупную сумму, за что попал под суд.

Приставы принудили собственника банно-оздоровительного комплекса в городе Осинники рассчитаться со своими подчиненными, которым он задолжал крупную сумму денежных средств.

– 21 сотрудник не получил в установленный срок заработную плату, общая сумма задолженности банного комплекса по заработной плате составила 1,2 млн руб. Работники обратились в суд, – прокомментировали в УФССП.

Суд удовлетворил иск о выплате зарплат. Однако добровольно выплатить деньги работникам бани хозяева отказались. В результате приставы стали взыскивать ценные бумаги с банковских счетов и запретили регистрировать машины. Как итог: заявители получили положенную плату.

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