Бизнесмен из Кузбасса с новым именем оказался представителем интернет-дельцов

– Очень странно было увидеть свое фото, ведь я не имею никакого отношения к этой компании, которая, судя по описанию на сайте, занимается рекрутингом. Более того, почему-то под моим фото стоит подпись "Петр Андреевич Сиденко". Разумеется, я никакой не Петр Андреевич, а Михаил Александрович, – рассказал Михаил Шкуропатский сайту VSE42.Ru.

Кроме того, на сайте фирмы обнаружились ошибки не только в имени кузбасского предпринимателя. На скриншоте с "шапки" страницы можно заметить слово "забудьте", написанное как "забудтье".

При этом размещенное на стороннем сайте фото, по словам Михаила Шкуропатского, сделано в его рабочем кабинете и размещено на всех страницах бизнесмена в социальных сетях. Таким образом, о случайном сходстве двух разных людей говорить не приходится.

Михаил Шкуропатский уточнил, что намерен требовать удаления с постороннего сайта его фотографии. Кузбасский предприниматель также отметил, что в случае необходимости обратится с иском против "странных интернет-дельцов" в суд. Известно, что юристы Михаила Шкуропатского готовят жалобу в Роскомнадзор по факту нарушения закона о рекламе.