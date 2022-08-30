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Бизнесмен из Кузбасса с новым именем оказался представителем интернет-дельцов

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Известный бизнесмен из Кемеровской области Михаил Шкуропатский, находящийся во главе Холдинговой компании "Кузнецкий Альянс", обнаружил свою фотографию на странице неизвестной ему московской фирмы. При этом на сайте он был представлен как ее руководитель.

– Очень странно было увидеть свое фото, ведь я не имею никакого отношения к этой компании, которая, судя по описанию на сайте, занимается рекрутингом. Более того, почему-то под моим фото стоит подпись "Петр Андреевич Сиденко". Разумеется, я никакой не Петр Андреевич, а Михаил Александрович, – рассказал Михаил Шкуропатский сайту VSE42.Ru.

Кроме того, на сайте фирмы обнаружились ошибки не только в имени кузбасского предпринимателя. На скриншоте с "шапки" страницы можно заметить слово "забудьте", написанное как "забудтье".


При этом размещенное на стороннем сайте фото, по словам Михаила Шкуропатского, сделано в его рабочем кабинете и размещено на всех страницах бизнесмена в социальных сетях. Таким образом, о случайном сходстве двух разных людей говорить не приходится.


Михаил Шкуропатский уточнил, что намерен требовать удаления с постороннего сайта его фотографии. Кузбасский предприниматель также отметил, что в случае необходимости обратится с иском против "странных интернет-дельцов" в суд. Известно, что юристы Михаила Шкуропатского готовят жалобу в Роскомнадзор по факту нарушения закона о рекламе.

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