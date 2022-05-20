Бизнесмен из Кузбасса приобретет рестораны популярной сети общепита

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Уроженец южной столицы Кемеровской области станет владельцем российского подразделения известной во всем мире сети быстрого питания.

Накануне, 19 мая, стало известно, что Александр Говор станет новым собственником ресторанов McDonald's в России. Об этом сообщили в самой компании, пишет ТАСС. При этом ранее Говор открыл по франшизе данной организации 25 ресторанов в Сибири, в том числе в Кемеровской области.


Сеть начнет работу под новым брендом, меню также поменяется. Сотрудники останутся на своих рабочих местах. Открытие ресторанов заново, по некоторым сведениям, планируется в середине июня. При этом сумма, за которую Говор приобретет рестораны, пока не известна.


Напомним, что 16 мая 2022 года McDonald's объявила о том, что уходит из страны и продает бизнес.


Справка

По информации из открытых источников, Александр Говор родился в поселке Точилино южной столицы Кузбасса. В 2018 году ему было присвоено звание "Почетный гражданин города Новокузнецка".

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