Бизнесмен из Кузбасса получил штрафы за торговлю лекарствами в ветклинике без лицензии

Кузбасский Россельхознадзор в марте этого года уличил предпринимателя, владеющего ветеринарной клиникой, в торговле лекарствами без лицензии и с нарушением правил хранения.

— Также было установлено, что предприниматель, оказывающий ветеринарные услуги, не числится в "Базе данных официально зарегистрированных специалистов в области ветеринарии" Управления ветеринарии Кузбасса, — рассказали в ведомстве.

В июле Заводский районный суд Кемерова привлек бизнесмена к ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и назначил штраф 3 000 рублей. Также было рассмотрено дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ Арбитражным судом Кемеровской области, который оштрафовал нарушителя на 4 000 рублей.