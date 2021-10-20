Бизнеследи получила 750 тысяч рублей штрафа за подкуп начальника отдела кузбасской больницы

В Кузбассе вынесли приговор 48-летней представителю коммерческой фирмы, которая обвинялась по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). Установлено, что в марте прошлого года осужденная вступила в преступный сговор с начальницей отдела ресурсного обеспечения одного из медицинских учреждений Кемеровской области.

— Женщина, являясь председателем комиссии по осуществлению закупок товаров и услуг для нужд медицинского учреждения, предложила за денежное вознаграждение в 150 тысяч рублей помощь в заключении контрактов на закупку товаров и услуг именно с их фирмой, — рассказали в областном СУ СКР.

Во время передачи части взятки (100 тыс. рублей) злоумышленницы были задержаны. В результате бизнеследи созналась в содеянном. В счет возмещения ущерба были арестованы ее автомобиль и деньги на банковском счете. Суд назначил в качестве наказания 750 тыс. рублей штрафа.

В отношении начальницы отдела больницы также было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно рассмотрено в суде.