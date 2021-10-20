Бизнеследи получила 750 тысяч рублей штрафа за подкуп начальника отдела кузбасской больницы

0
Фото:  

Преступный сговор представителей фирмы и кузбасского медучреждения обернулся судом и уголовными делами.

В Кузбассе вынесли приговор 48-летней представителю коммерческой фирмы, которая обвинялась по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)). Установлено, что в марте прошлого года осужденная вступила в преступный сговор с начальницей отдела ресурсного обеспечения одного из медицинских учреждений Кемеровской области.

— Женщина, являясь председателем комиссии по осуществлению закупок товаров и услуг для нужд медицинского учреждения, предложила за денежное вознаграждение в 150 тысяч рублей помощь в заключении контрактов на закупку товаров и услуг именно с их фирмой, — рассказали в областном СУ СКР.

Во время передачи части взятки (100 тыс. рублей) злоумышленницы были задержаны. В результате бизнеследи созналась в содеянном. В счет возмещения ущерба были арестованы ее автомобиль и деньги на банковском счете. Суд назначил в качестве наказания 750 тыс. рублей штрафа.


В отношении начальницы отдела больницы также было возбуждено уголовное дело, в настоящее время оно рассмотрено в суде.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30301

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined