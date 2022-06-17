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Бизнес-центр в Новокузнецке продается за 1 млрд рублей

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Объект с автосалоном, техцентром и паркингом предлагается для покупки в южной столице Кузбасса.

Объявление о продаже здания, расположенного на улице Орджонекидзе в Новокузнецке, появилось на известной Интернет-платформе. Судя по информации на сайте, площадь объекта составляет 14 784 м². Комплекс включает в себя автосалон с двумя шоу-румами, автотехцентр, подземный паркинг на 128 мест, наземную парковку на 194 места, а также офисный центр. Кроме того, имеется автомоечный комплекс.


Автор объявления отмечает что автотехцентр является одним из крупнейших в регионе и построен по специальному проекту. Что касается автосалона, то он разделен перегородкой и имеет внутреннее сообщение для персонала, а также детскую зону.


Цена бизнес-центра составляет 1 млрд рублей.

Да!
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