Бизнес-центр в Кемерове попал на продажу за 220 млн рублей

На популярном сайте появилось объявление о продаже бизнес-центра, расположенного на улице Тухачевского в Заводском районе Кемерова. Пятиэтажный объект общей площадью более 7 500 "квадратов" расположен на первой линии. Транспортные магистрали микрорайона соединяют сразу несколько районов: Заводский, Ленинский и Центральный.

Как рассказал автор объявления, планировка здания позволяет разместить в офисах небольшие компании, а также занять отдельный этаж. На момент публикации новости в здании 70% площадей занимают арендаторы. Фасад бизнес-центра выполнен из керамогранита, имеется противопожарная система, а также система вентиляции и кондиционирования. Также предусмотрена парковка на более чем 200 мест.

Покупателю придется отдать за сделку 220 млн рублей при рыночной стоимости объекта в 250 млн рублей.