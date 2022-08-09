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Бизнес-центр в Кемерове попал на продажу за 220 млн рублей

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Офисное помещение продается в кузбасской столице более чем за 200 млн рублей.

На популярном сайте появилось объявление о продаже бизнес-центра, расположенного на улице Тухачевского в Заводском районе Кемерова. Пятиэтажный объект общей площадью более 7 500 "квадратов" расположен на первой линии. Транспортные магистрали микрорайона соединяют сразу несколько районов: Заводский, Ленинский и Центральный.


Как рассказал автор объявления, планировка здания позволяет разместить в офисах небольшие компании, а также занять отдельный этаж. На момент публикации новости в здании 70% площадей занимают арендаторы. Фасад бизнес-центра выполнен из керамогранита, имеется противопожарная система, а также система вентиляции и кондиционирования. Также предусмотрена парковка на более чем 200 мест.


Покупателю придется отдать за сделку 220 млн рублей при рыночной стоимости объекта в 250 млн рублей.

Да!
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