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Биолог связала необходимость ревакцинации от COVID-19 с уровнем антител

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Повторно проходить через процедуру прививания от коронавируса следует при определенном количестве антител, оставшихся в организме после первой вакцинации или перенесенного заболевания, считает доктор биологических наук Анча Баранова.

К текущему моменту в сфере определения наличия антител в человеческом организме распространены два вида тестов: Liason и Quant.


При использовании первого, шкала антител идет от 15 до 400. Хорошим результатам считается показатель в районе 200-300. В случае его получения можно считать, что человек имеет «прочный» иммунитет от коронавируса. При помощи второго измерения проводятся по шкале от 50 до 40 тысяч. В том случае, если в результате его проведения показатель оказался на уровне 1,3 тысяч и более, это значит, что человек также имеет хороший иммунитет, если он составляет от 500 до 1,3 тысячи, то человеку необходимо поставить прививку либо ревакцинироваться.


Тем не менее, как отметила Баранова, все изменения в организме человека происходят индивидуально, то есть в каждом антитела могут оставаться в разном количестве, сохраняя их высокий уровень надолго либо наоборот – быстро снижать. Определить же это можно только путем измерения антител.


Также эксперт добавила, что с помощью вакцинации в организме человека в среднем защита вырабатывается лучше, чем после переноса COVID-19, пишут ТАСС.

Да!
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