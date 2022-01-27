Биатлонистка из Кузбасса завоевала золото чемпионата Европы

Спортивное мероприятие продлится с 26 по 30 января. Кузбасские власти сообщили, что на сегодня, 27 января, биатлонистка из Гурьевска уже имеет золотую награду: девушка одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров.

– Кузбасская спортсменка не допустила ни одного промаха в стрельбе и завершила дистанцию с результатом 44:22.9. Второй стала Алина Стремоус из Молдавии (+12.1), 3-е место заняла россиянка Наталья Гербулова (+16.4), – раскрыли результаты ЧМ Европы в кузбасском правительстве.

По результатам индивидуальных гонок на европейском Кубке землячка набрала 154 балла, но общей суммы ей не хватило для завоевания престижной награды "Малый хрустальный глобус", который вручается в данном зачете.

Стоит отметить, что мастер спорта международного класса Евгения Буртасова является запасной в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине.