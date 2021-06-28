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"Би-2" вместе с Little Big выступили на пустом московском стадионе

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Фото:  

"Би-2", известная рок-группа, сыграла на пустом московском стадионе "Лужники". С мероприятия велась трансляция.

- На этом стадионе практически при 40 тыс. зрителей мы должны были сыграть этот злополучный концерт, который мы два года не можем сыграть из-за пандемии. В последний момент все перенеслось на сентябрь, - сказал гитарист группы "Би-2" Шура.

Специальным гостем шоу стала группа Little Big, с которой "Би-2" исполнили "Мой рок-н-ролл". Также музыканты сыграли не только всем известные хиты: "Ангелы", "Пекло", "Черное солнце" и другие, но и новые песни.


На трансляции зрители могли задать свой вопрос в комментариях, а музыканты отвечали на них в перерывах между песнями, сообщил ТАСС.

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