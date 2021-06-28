- На этом стадионе практически при 40 тыс. зрителей мы должны были сыграть этот злополучный концерт, который мы два года не можем сыграть из-за пандемии. В последний момент все перенеслось на сентябрь, - сказал гитарист группы "Би-2" Шура.

Специальным гостем шоу стала группа Little Big, с которой "Би-2" исполнили "Мой рок-н-ролл". Также музыканты сыграли не только всем известные хиты: "Ангелы", "Пекло", "Черное солнце" и другие, но и новые песни.

На трансляции зрители могли задать свой вопрос в комментариях, а музыканты отвечали на них в перерывах между песнями, сообщил ТАСС.