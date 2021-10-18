Безработный кузбассовец получил срок после учиненного в магазине разбоя

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Суд оставил без изменения приговор о лишении свободы мариинского рецидивиста, который учинил разбой в торговой точке.

В Кузбассе суд принял окончательное решение о наказании 38-летнего жителя Мариинска, который в марте текущего года ворвался в комиссионный магазин с целью ограбления. Около года назад мужчина освободился из колонии и не имел работы, поэтому решил раздобыть денег преступным путем.

— Взяв нож и подойдя к магазину, дождался, пока оттуда выйдут покупатели, после чего зашел в магазин. Попросив продавца показать ему телефоны, достал нож и потребовал отдать ему деньги из кассы, — рассказали в Мариинском городском суде.

Однако денег в кассе не оказалось. Тогда агрессор присвоил три телефона на 24 тыс. рублей и, пригрозив продавцу, сбежал. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, он был помещен под стражу. Сознавшись в содеянном, он получил шесть лет колонии по решению суда.


Тем не менее осужденный и сторона защиты попытались обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым, но суд оставил решение без изменений.

Видео: Мариинский городской суд Кемеровской области
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