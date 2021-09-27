Безработный кузбассовец под предлогом торговли говядиной сбывал мясо незаконно убитого лося

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Житель кузбасского города решил заработать на убийстве лося. Тушу животного он разделал на мясо, которое потом сбывал местным жителям под предлогом торговли говядиной.

Информация, что 59-летний безработный житель города Белово расправился над лосем поступила местным стражам закона. По данному факту была организована проверка.


В результате полицейские установили, что мужчина выследил крупное млекопитающее в лесу и установил капканы на тропе, по которой животное передвигалось. Через несколько дней охотнику удалось поймать самца. Злоумышленник добил свою жертву и разделал при помощи ножа, а мясо продавал горожанам, выдавая за говядину. Сумма ущерба от его действий составила порядка 80 000 рублей.


По факту содеянного в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ "Незаконная охота". За расправу над лосем он может лишиться свободы на два года, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

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