Безработный кемеровчанин похитил автомобильные аккумуляторы ради наживы

Правоохранители задержали 48-летнего безработного кемеровчанина, которого подозревают в хищении автомобильных аккумуляторов стоимостью 20 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража".

Сообщается, что злоумышленник получил доступ к двум неисправным автомобилям КамАЗ, нанявшись в качестве подсобного рабочего для их разборки. Демонтировав из автотранспорта аккумуляторы, он погрузил их в свой автомобиль и скрылся, а затем сдал похищенное в пункт приема металлов. Полученные деньги мужчина потратил на покупку спиртных напитков, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Отмечается, что кемеровчанину грозит лишение свободы сроком до пяти лет.