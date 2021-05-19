Безработные кузбассовцы смогут бесплатно повысить квалификацию или освоить новую профессию в вузах

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Кузбассовцы, имеющие проблемы с трудоустройством, смогут пройти переобучение в университетах Томской области и Кемеровской областей.

Власти шахтерского края подписали соглашения с ведущими вузами двух регионов, где теперь смогут пройти переобучение кузбассовцы, оставшиеся без работы. Губернатор Сергей Цивилев отметил, что принять участие в программе в текущем году смогут более двух тысяч жителей Кемеровской области.

– В первую очередь эта программа направлена на поддержку безработных предпенсионного возраста и старше 50 лет, женщин в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающих женщин, имеющих детей дошкольного возраста, – рассказал глава региона.

Так, обучение в университетах будет проводится по 30 направлениям, таким как бухгалтерский учет, педагогическая деятельность, менеджмент, сварочное производство, электроснабжение, металлообработка, охрана труда, автомобильное хозяйство. Также около 50 компетенций предлагают освоить томские вузы, в том числе цифровые технологии, социальное предпринимательство, data-аналитик, сетевой специалист Cisco, информационная безопасность.


Отмечается, что в случае отправки на переобучение от центра занятости такие студенты будет получать стипендию, сообщили в обладминистрации.

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