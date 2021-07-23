Безопасность человека оказалась под угрозой из-за пожара в квартире жилого дома Кемерова

Сигнал о пожаре на улице Гурьевской в Кировском районе Кемерова поступил специалистам в пятницу, 23 июля, в 0:34. 12 пожарных отправились на место инцидента. На момент прибытия на пятом этаже дома.

– Самостоятельно эвакуировались шесть человек. Специалисты спасли с пятого этажа одного человека, – рассказали VSE42.Ru в областном ГУ МЧС.

Справиться с огнем удалось в 0:43, обошлось без пострадавших. Предварительно, возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.