Безопасность человека оказалась под угрозой из-за пожара в квартире жилого дома Кемерова

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Квартира в кемеровском доме вспыхнула минувшей ночью. Помощь спасателей потребовалась одному человеку.

Сигнал о пожаре на улице Гурьевской в Кировском районе Кемерова поступил специалистам в пятницу, 23 июля, в 0:34. 12 пожарных отправились на место инцидента. На момент прибытия на пятом этаже дома.

– Самостоятельно эвакуировались шесть человек. Специалисты спасли с пятого этажа одного человека, – рассказали VSE42.Ru в областном ГУ МЧС.

Справиться с огнем удалось в 0:43, обошлось без пострадавших. Предварительно, возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

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