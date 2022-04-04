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"Безобразие": состояние жилого двора разозлило кузбассовцев

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Жители одного из городов Кемеровской области пожаловались на поведение водителей и грязь во дворе многоквартирного дома.

Пользователи социальных сетей из Осинников выразили недовольство состоянием двора, пролегающего между домом №19 по улице Ефимова и домом №35 по улице 50 лет Октября. Кузбассовцы пожаловались на грязь и автомобилистов, которые пренебрегают правилами дорожного движения. По словам горожан, из-за нарушителей едва не произошла трагедия.

‒ Скажите пожалуйста, это безобразие когда нибудь закончится? Мало того что двор загажен в край. Так еще и по пешеходной зоне начали ездить машины, а так же устроили парковку на детской площадке. Недавно чуть не сбили ребенка (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовали осинниковцы.

Комментаторы, проживающие на обозначенной территории, отметили, что автомобилистам приходится проезжать двор не по правилам, так как дорожные условия несут угрозу для сохранности автомобиля.

‒ При мне, когда шел, машину стянуло, сломал брызговик и крепление бампера. Трактор не зачищал лед. И ямы ужасные, заделать никак не могут (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ высказался один из пользователей.

На обращения отреагировали представители администрации Осинников. Они порекомендовали горожанам обратиться в городскую ГИБДД в том случае, если они замечают нарушителей. Кроме того, специалисты передали информацию о состоянии дороги заместителю главы по ЖКХ для обследования участка и проведения работ.

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