Из текста публикации следует, что прокопчане на протяжении долгого времени не могут добиться вывоза мусора с улицы Норильской, из-за чего территория возле контейнера для отходов постепенно превращается в несанкционированную свалку.
– Уважаемые – ТКО и ИЖС , сколько можно смотреть на это безобразие, давно полный контейнер , сыплют сверху и рядом с контейнером, – сокрушилась горожанка.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жительница Кузбасса сообщила о риске потери жилья из-за мусора.
Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"
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