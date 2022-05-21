Безлимитные проездные начнут действовать в Новокузнецке

Сегодня, 21 мая, в Новокузнецке началась продажа безлимитных проездных на июнь. Абонемент реализуется в электронной форме при пополнении транспортной карты через приложение банка или банкомат. Проездной на день или неделю можно приобрести в любое время, а вот месячный абонемент – лишь за десять дней до начала нового календарного месяца. Он действует с 00:00 часов 1 числа месяца до 23:59 часов последнего числа месяца.

По данным ЕЦОПП южной столицы кузбасса, цены на проездные установлены следующие:

для школьников и студентов на сутки – 84 рубля, на неделю – 252 рубля, на месяц – 700 рублей;

для пенсионеров на сутки – 72 рубля, на неделю – 216 рублей, на месяц – 600 рублей;

для остальных пассажиров на сутки – 150 рублей, на неделю – 450 рублей, на месяц – 1 250 рублей.

Специалисты отмечают, что абонементы позволяют экономить деньги, заранее оплачивать проезд и не беспокоиться о балансе транспортной карты на протяжении оплаченного периода. Кроме того, они дают право пересадки без дополнительных затрат на всем общественном транспорте в городе.