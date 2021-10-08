Бездорожье на пути к дому возмутило жителей кузбасского поселения

Свою жалобу с фотографиями автор разместил в сообществе во "ВКонтакте", где отметил, что бездорожье образовалось на улице Мира возле дома №5 в поселении Верх-Чебула Кемеровской области. При этом местный житель указал, что проблема существует на протяжении многих лет и местные власти бездействуют.

– Уже много лет никому нет дела. Хотя дом стоит в центре поселка. Уже везде писали, звонили, все обещают, но никто ничего не делает. Просим помощи в решении вопроса.– указал он в письме.

За несколько минут с момента публикации в комментариях уже появилось мнение одного из подписчиков паблика: "современная Россия отличается качественной городской инфраструктурой", заключил он.