Бездорожье на пути к дому возмутило жителей кузбасского поселения

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Жители поселка городского типа Верх-Чебула пожаловались на отсутствие возможности подойти к подъезду многоквартирного жилого дома из-за дорог, которые размыло водой от проливных сезонных дождей.

Свою жалобу с фотографиями автор разместил в сообществе во "ВКонтакте", где отметил, что бездорожье образовалось на улице Мира возле дома №5 в поселении Верх-Чебула Кемеровской области. При этом местный житель указал, что проблема существует на протяжении многих лет и местные власти бездействуют.

Уже много лет никому нет дела. Хотя дом стоит в центре поселка. Уже везде писали, звонили, все обещают, но никто ничего не делает. Просим помощи в решении вопроса. указал он в письме.

За несколько минут с момента публикации в комментариях уже появилось мнение одного из подписчиков паблика: "современная Россия отличается качественной городской инфраструктурой", заключил он.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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