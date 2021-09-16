Бездорожье на кемеровском бульваре возмутило пешеходов

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Жители кузбасской столицы указали главе города на проблему, с которой регулярно приходится сталкиваться пешеходам в районе верхней части бульвара Строителей.

Так, со слов местных жителей, которые обратились к главе Кемерова в социальной сети в Facebook в сообществе "#мэруназаметку_кемерово", пока рабочие проводят работы по продлению улицы на верхней части бульвара Строителей, пешеходы вынуждены передвигаться по временному пути. При этом летом дорожка была засыпана грунтовкой, но с наступлением осени и сезонных ливней она же превратилась в болото, что и возмутило горожан.

– Но почему бы перед его началом не подумать о проживающих там людях и не проложить нормальный тротуар, который не смоет первым дождем? – сокрушается кемеровчанка.

Кроме того, автор текста указала, что безуспешно пыталась дозвониться до управления дорожного хозяйства администрации города Кемерово.

– Уже более двух часов с периодичностью в пять минут. НИ НА ОДИН звонок там не взяли трубку! – написала горожанка.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровчане возмутились состоянием парковки около аэропорта.

Фото: Светлана Лиханова / #мэруназаметку_кемерово

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