Бездомный с ножом начал требовать деньги от спавшей пенсионерки в Новокузнецке

Инцидент произошел в одном из домов в Заводском районе Новокузнецка – там бездомный мужчина совершил разбойное нападение на 69-летнюю горожанку, спавшую с открытой дверью. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что злоумышленник проник в открытое помещение, где и находилась заявительница, присел на ее кровать, и, вооружившись ножом, начал требовать у нее деньги.

Женщина смогла дать отпор испугавшему ее грабителю и сбежала в коридор, а после вызвала полицию.

- Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции задержали налетчика на месте преступления и изъяли у него нож. Задержанный признал свою вину, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Правоохранители также выяснили, что нападение совершил 42-летний рецидивист без определенного места жительства. В его отношении было возбуждено уголовное дело о разбое. Теперь ему грозит до 12 лет заключения в местах лишения свободы.