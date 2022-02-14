Бездомный пес лишил обуви школьника в Кемерове

Накануне в Сети появились кадры, снятые, по-видимому, возле одного из учебных учреждений в Кемерове. Оператор запечатлел на камеру то, как бездомная собака проходит через лаз в заборе, держа в зубах сумку. По словам автора поста, пес похитил мешок со сменной обувью у одного из детей.

‒ Бездомная собака украла у школьника сумку со сменкой и ушла в закат, ‒ гласит подпись к ролику.

Комментаторов развеселили данные кадры.

‒ "И деловым бегом пошла, видимо на физру", " Обменяет на булочку", ‒ пошутили пользователи.

Кемеровчане предположили, что ребенок оставил в пакете со сменной обувью что-то съедобное, из-за чего пес и совершил "кражу".