+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Бездомный пес лишил обуви школьника в Кемерове

0
Фото:  

Пользователи социальных сетей сняли на видео пса, "обокравшего" ребенка в кузбасской столице.

Накануне в Сети появились кадры, снятые, по-видимому, возле одного из учебных учреждений в Кемерове. Оператор запечатлел на камеру то, как бездомная собака проходит через лаз в заборе, держа в зубах сумку. По словам автора поста, пес похитил мешок со сменной обувью у одного из детей.

‒ Бездомная собака украла у школьника сумку со сменкой и ушла в закат, ‒ гласит подпись к ролику.

Комментаторов развеселили данные кадры.

‒ "И деловым бегом пошла, видимо на физру", " Обменяет на булочку", ‒ пошутили пользователи.

Кемеровчане предположили, что ребенок оставил в пакете со сменной обувью что-то съедобное, из-за чего пес и совершил "кражу".

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33617

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined