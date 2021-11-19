Бездомные собаки покусали ребенка возле школы в Кузбассе

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Свора агрессивных псов возле школы набросилась на 11-летнего ребенка в кузбасском городе. Подробности инцидента родительница ученика рассказала в Сети.

В Анжеро-Судженске животные напали на 11-летнего ребенка в момент, когда он проходил мимо учебного учреждения, заявила мама пострадавшего мальчика на платформе "Кузбасс Онлайн". Она отметила, что на помощь к несовершеннолетнему подоспел мужчина, который отогнал агрессивных собак от несовершеннолетнего.

– Хорошо, шел мужчина, отогнал и проводил, учителя сами боятся за детей, видя из окон школы, как они нападают. Администрация игнорирует! – рассказала родительница.

При этом представители администрации в официальном ответе указали, что в рамках контракта выловили всех опасных псов в 2021 году. Во время "охоты" за собаками специалисты работали на улице Ленина, в том числе и на территории гимназии. В результате им удалось чипировать большую часть четвероногих, а после они были выпущены на волю.

– После заключения контракта в 2022 году данное место будет внесено в перечень мест отлова, но отлов будет осуществлен только тех особей, которые будут без "чипов" (отметок об отлове) на ухе, –сообщили в администрации.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города в Сети пожаловались на стаю бездомных собак, которая терроризирует прохожих и выманивает у них еду.

Да!
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