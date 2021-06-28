Бездомные псы атаковали горожанку в центре Кемерова

Инцидент, из-за которого кемеровчанке пришлось обращаться к медикам, произошел накануне. Своей историей женщина поделилась в одном из крупнейших городских сообществ с местными новостями в Сети.

Произошло все, как написала пострадавшая, вечером рядом с перекрестком близ местного цирка. Сначала стая псов окружила ее, а потом они начали проявлять агрессию и нападать. От одного из животных женщине удалось увернуться, однако второй пес атаковал ее со спины, разодрав джинсы и повредив ногу.

Из-за укуса бродячей собаки женщине пришлось обращаться к медикам местного травмпункта.

Отдельно в своем сообщении женщина подчеркнула, что возмущена тем, что напали на нее именно в центре города, где, как она отметила, ходят дети и пожилые люди, которые могут попасть в схожу ситуацию.