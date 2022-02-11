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Бездомная собака растерзала портфель кузбасской школьницы

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Школьница из Анжеро-Судженска подверглась нападению бродячей собаки на улице. Об этом мать несовершеннолетней сообщила в Сети.

Родительница на платформе "Кузбасс Онлайн" рассказала, что агрессивное животное атаковало ученицу между домами №1 и 2 на улице Шевченко в Анжеро-Судженске. Женщина отметила, что указанному пути девочка каждый день следует из школы.

– Хорошо, что в это время я увидела в окно ее, сказала мужу, он выбежал и отогнал собаку! – говорится в публикации.

Отмечается, что в результате нападения у ребенка оказались разорваны портфель и зимняя куртка. Однако, по предположению матери потерпевшей, ситуация могла бы иметь печальный исход.


В ответ на обращение администратор сервиса пояснил, что данную территорию внесли в список мест для отлова бродячих собак. В настоящий момент специалисты обследуют адрес, чтобы выявить и выловить собак, не прошедших процедуру вживления чипов.

Да!
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