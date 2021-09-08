Бездомная собака накинулась на новокузнечанку

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Жительница южной столицы Кузбасса столкнулась с агрессивным псом, который набросился на нее в центре города.

Как рассказала горожанка в соцсетях, вечером во вторник, 7 сентября, она возвращалась с работы домой и на проспекте Металлургов на нее кинулась бродячая собака и укусила за предплечье. В результате женщине пришлось обратиться за медпомощью.

– Обратилась в медпункт, мне поставили прививку, но дело даже не в моей жалобе, а в том, что стаи собак сейчас кружат по районам и нападают на детей, – написала новокузнечанка.

Женщина упомянула, что недано похожий инцидент произошел в Новобайдаевском районе, где на школьника также напали бездомные животные, от которых его смогли отбить прохожие. На публикацию также отреагировали в администрации города.

– Для того, чтобы мы смогли передать информацию в управление дорожно-коммунального хозяйства, пожалуйста, уточните адрес территории, где произошел данный инцидент, – говорится в ответе.

При этом в ГУ МВД по Кузбассу журналу Avoka.do сообщили, что сообщений о нападении собак на горожан не было.

Да!
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