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Бездействие мусорщиков разозлило жителей кузбасского двора

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Ленинск-кузнечане возмущены количеством отходов, которые скапливаются во дворе одного из жилых домов. Из-за бездействия мусорщиков горы хлама каждый день увеличиваются.

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница Ленинска-Кузнецкого пожаловалась властям на мусорщиков, которые на протяжении двух месяцев игнорируют отходы во дворе одного из домов на переулке Саянском.


Женщина указала, что жильцы многоквартирного строения ранее обращались за помощью в ЖЭК, однако многочисленные письма коммунальщикам положительных результатов так и не принесли.

– Проблема вывоза мусора, в ЖЭК обращаемся, толку нет. Также срубили клен положили возле мусорки и на протяжении двух месяцев не вывозят, – уточнила горожанка.

В ответ администратор сервиса уточнил, что теперь сообщение принято в работу и уже направлено специалистам, которые отреагируют на письмо в течении 14 рабочих дней.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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