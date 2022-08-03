Бездействие мусорщиков разозлило жителей кузбасского двора

На платформе "Кузбасс Онлайн" жительница Ленинска-Кузнецкого пожаловалась властям на мусорщиков, которые на протяжении двух месяцев игнорируют отходы во дворе одного из домов на переулке Саянском.

Женщина указала, что жильцы многоквартирного строения ранее обращались за помощью в ЖЭК, однако многочисленные письма коммунальщикам положительных результатов так и не принесли.

– Проблема вывоза мусора, в ЖЭК обращаемся, толку нет. Также срубили клен положили возле мусорки и на протяжении двух месяцев не вывозят, – уточнила горожанка.

В ответ администратор сервиса уточнил, что теперь сообщение принято в работу и уже направлено специалистам, которые отреагируют на письмо в течении 14 рабочих дней.