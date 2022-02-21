Бездействие коммунальщиков вынудило жителей кузбасского села рисковать своими жизнями

0
Фото:  

Жители кузбасского села вынуждены на улице рисковать своим здоровьем из-за коммунальной аварии, в результате которой вода затопила улицу, а после превратилась в лед.

Интернет-пользователи в Сети разместили жалобу, что уже больше месяца назад на территории поселка Старобелово в Кемеровской области произошла серьезная коммунальная авария. При этом, по словам автора письма, специалисты никаких мер для починки труб не приняли и вода затопила местные улицы.


Учитывая погодные условия, в скором времени жидкость застыла, из-за чего земля на территории поселения на некоторых участках превратилась в травмоопасный каток, по которому каждый день дети вынуждены ходить в школу, взрослое население на работу, а пенсионерам по скользкому пути и вовсе передвигаться практически невозможно.


Граждан также беспокоит и тот факт, что траты за "сбежавшую" воду возложат на жителей поселка. Обеспокоенные ситуацией кузбассовцы потребовали, чтобы ответственные лица немедленно приняли меры по устранению неполадки.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что жители кузбасского города пожаловались на "чай" из-под крана.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33885

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined