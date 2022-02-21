Бездействие коммунальщиков вынудило жителей кузбасского села рисковать своими жизнями

Интернет-пользователи в Сети разместили жалобу, что уже больше месяца назад на территории поселка Старобелово в Кемеровской области произошла серьезная коммунальная авария. При этом, по словам автора письма, специалисты никаких мер для починки труб не приняли и вода затопила местные улицы.

Учитывая погодные условия, в скором времени жидкость застыла, из-за чего земля на территории поселения на некоторых участках превратилась в травмоопасный каток, по которому каждый день дети вынуждены ходить в школу, взрослое население– на работу, а пенсионерам по скользкому пути и вовсе передвигаться практически невозможно.

Граждан также беспокоит и тот факт, что траты за "сбежавшую" воду возложат на жителей поселка. Обеспокоенные ситуацией кузбассовцы потребовали, чтобы ответственные лица немедленно приняли меры по устранению неполадки.