Бетонный столб смял кабину грузовика на дороге в Кемерове

Сегодня днем на улице Камышенской в Кемерове грузовик попал в аварию. По словам очевидцев, водить большегруза остался жив.

Как сообщили в городской ГИБДД, предварительно установлено, что мужчина, находясь за рулем грузовика, не справился с управлением и врезался в светофорный объект. По итогу кабина автомобиля получила серьезные повреждения, однако сам водитель выжил. С места ДТП его госпитализировали.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудник полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.