Бетонное препятствие посреди пешеходной дорожки разозлило беловчан

На улице Юбилейной в городе Белово прохожие столкнулись на тротуаре с препятствием, которое по какой-то причине не было убрано с пешеходной дорожки при укладке асфальта. На фотографии видно, что из-под земли выглядывает бетонный объект.

Люди в Сети задались вопросом о том, почему конструкция не была убрана с пути, поскольку она создает дискомфорт для граждан, а особенно для людей с ограниченными возможностями, которым на инвалидной коляске приходится съезжать на землю, чтобы обойти авторское решение рабочих.

Ответ последовал от местной администрации. Специалист заявил, что в рамках контракта подрядчик благоустроит на улице Юбилейной тротуары вдоль дороги, отсыпет обочины щебнем, а также заасфальтирует съезды, парковки, заездные карманы, установит новые дорожные знаки. Работы продлятся до конца лета. Правда в его словах нет ни слова о том, будет ли демонтирована конструкция.