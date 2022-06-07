Бесстрашные рабочие на крыше школы шокировали кемеровчан

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На просторах соцсетей один из жителей столицы Кузбасса показал, как двое рабочих проводят ремонт кровли школы без каких-либо страховочных элементов.

В Сети жители кузбасской столицы поделились видео, на которое попал опасный ремонт кровли школы. По словам автора сообщения, речь идет об учебном учреждении №69.

Ремонт крыши. Видимо об условиях безопасности при работе на высоте не слышали, высказался очевидец.

При просмотре ролика можно заметить, что на высоте находились двое мужчин, один из которых проходил по краю крыши. При этом страховки на предполагаемых рабочих не было.


В комментариях не все разделили мнение интернет-пользователя. Некоторые упрекнули горожанина в том, что он "раздувает из мухи слона".

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

Да!
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