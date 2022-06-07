Бесстрашные рабочие на крыше школы шокировали кемеровчан

В Сети жители кузбасской столицы поделились видео, на которое попал опасный ремонт кровли школы. По словам автора сообщения, речь идет об учебном учреждении №69.
– Ремонт крыши. Видимо об условиях безопасности при работе на высоте не слышали, – высказался очевидец.
При просмотре ролика можно заметить, что на высоте находились двое мужчин, один из которых проходил по краю крыши. При этом страховки на предполагаемых рабочих не было.
В комментариях не все разделили мнение интернет-пользователя. Некоторые упрекнули горожанина в том, что он "раздувает из мухи слона".
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"
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