По данным правительства Кемеровской области, в шествии "Бессмертного полка", которое состоялось в городах региона 9 мая в День Победы, приняли участие почти 440 тысяч человек.

Отмечается, что в городе Кемерово полк собрал 77 тысяч человек, а в Новокузнецке участниками стали – 72 тысячи человек, в Юрге – 15 тысяч человек, Белове – 12 тысяч человек, Анжеро-Судженске – 10 тысяч человек, Беловском округе – 6 тысяч человек, Калтане – более 3 тысяч человек.

Напомним, что предыдущие два года "Бессмертный полк" проводили в интернет-формате из-за пандемии коронавируса.