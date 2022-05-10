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"Бессмертный полк" в Кузбассе собрал 440 тысяч участников

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На территории Кемеровской области в День Победы для увековечения памяти о героях войны на местные улицы вышли сотни человек.

По данным правительства Кемеровской области, в шествии "Бессмертного полка", которое состоялось в городах региона 9 мая в День Победы, приняли участие почти 440 тысяч человек.


Отмечается, что в городе Кемерово полк собрал 77 тысяч человек, а в Новокузнецке участниками стали – 72 тысячи человек, в Юрге – 15 тысяч человек, Белове – 12 тысяч человек, Анжеро-Судженске – 10 тысяч человек, Беловском округе – 6 тысяч человек, Калтане – более 3 тысяч человек.


Напомним, что предыдущие два года "Бессмертный полк" проводили в интернет-формате из-за пандемии коронавируса.

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