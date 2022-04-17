Бессмертный полк в этом году пройдет в Кузбассе в традиционном формате

Руководители Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" на пресс-конференции объявили о проведении шествия Бессмертного полка в традиционном формате.
– Нам приятно отметить, что в этом году в День Победы мы снова пройдем плечом к плечу по улицам и площадям городов, поселков и деревень с портретами своих родных и близких <...>, – сказал сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров.
Мероприятие пройдет 9 мая в День Победы по всей стране, в том числе и в Кузбассе.
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