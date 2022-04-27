"12 мая, четверг, 18:30
"Песни нашей Победы!"
Бессмертные произведения, объединяющие поколения – "День Победы", "С чего начинается Родина", "Катюша", "Дорожка фронтовая" – прозвучат в исполнении Губернаторского духового оркестра, солистов и Губернаторского камерного хора. Также в программу праздничного концерта вошли песни М. Блантера, Я. Френкеля, А. Пахмутовой, М. Дунаевского и многое другое.
Билеты доступны по "Пушкинской карте".
Исполнители:
- Губернаторский духовой оркестр;
- Художественный руководитель и дирижер Анатолий Кашеваров;
- Лауреаты международных конкурсов Наталья Кузнецова (сопрано);
- Олег Маликов (баритон), Евгений Плотницкий (баритон);
- Губернаторский камерный хор;
- Художественный руководитель и дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина;
- Хормейстер Ольга Бигеева;
- Вокальный квартет К. Туева
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Загрузка комментариев