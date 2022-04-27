"Бессмертные" песни военного времени прозвучат в кемеровской филармонии

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Кемеровская филармония в скором времени представит "бессмертные" песни в исполнении Губернаторского духового оркестра.

"12 мая, четверг, 18:30

"Песни нашей Победы!"

Бессмертные произведения, объединяющие поколения – "День Победы", "С чего начинается Родина", "Катюша", "Дорожка фронтовая" прозвучат в исполнении Губернаторского духового оркестра, солистов и Губернаторского камерного хора. Также в программу праздничного концерта вошли песни М. Блантера, Я. Френкеля, А. Пахмутовой, М. Дунаевского и многое другое.


Билеты доступны по "Пушкинской карте".


Исполнители:

  • Губернаторский духовой оркестр;
  • Художественный руководитель и дирижер Анатолий Кашеваров;
  • Лауреаты международных конкурсов Наталья Кузнецова (сопрано);
  • Олег Маликов (баритон), Евгений Плотницкий (баритон);
  • Губернаторский камерный хор;
  • Художественный руководитель и дирижер заслуженный деятель искусств РФ, профессор Ольга Шабалина;
  • Хормейстер Ольга Бигеева;
  • Вокальный квартет К. Туева

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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