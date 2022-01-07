Жители Калтана пожаловались, что зимой в их доме №26 по улице Горьковской продолжают летать комары. Свои слова кузбассовцы подтвердили кадрами, на которых десятки насекомых "облепили" подоконник. Горожане также отметили, что с данной проблемой они сталкиваются на протяжении долгого времени.

— Вот так круглый год и уже много лет живем с комарами! Они что, бессмертные? Жалуемся, и никаких изменений, — сообщили жители Калтана.

Комментаторы порекомендовали кузбассовцам обратить внимание на подвальное помещение, сырость в котором может быть причиной появления данных насекомых.