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"Бессмертные" комары атаковали жителей кузбасского города

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Фото:  

Пользователи соцсетей в Кемеровской области сообщили о засилье кровососущих насекомых в одной из многоэтажек.

Жители Калтана пожаловались, что зимой в их доме №26 по улице Горьковской продолжают летать комары. Свои слова кузбассовцы подтвердили кадрами, на которых десятки насекомых "облепили" подоконник. Горожане также отметили, что с данной проблемой они сталкиваются на протяжении долгого времени.

— Вот так круглый год и уже много лет живем с комарами! Они что, бессмертные? Жалуемся, и никаких изменений, — сообщили жители Калтана.

Комментаторы порекомендовали кузбассовцам обратить внимание на подвальное помещение, сырость в котором может быть причиной появления данных насекомых.

Фото:  
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